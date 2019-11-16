涉包庇黑社會組織　區委政法委前書記被逮捕

據最高檢官網公布，上海市楊浦區委前常委、區委政法委前書記盧焱（副局級）涉嫌受賄、貪污、包庇黑社會組織，經上海市監察委員會調查終結，並移送檢察機關審查起訴，近日上海市人民檢察院第二分院依法對其作出逮捕決定。案件正在進一步辦理中。

早在今年7月29日，中央紀委國家監委網站通報了盧焱涉嫌違紀違法被查的消息。到今年10月28日，該網站再通報盧被雙開。經查，盧不僅不在所在地方落實好關於掃黑除惡專項鬥爭的重大決策部署，私底下反與黑社會組織成員沆瀣一氣，為其打聽案情、通風報信，甘當黑惡勢力的保護傘。

通報指盧除長期違規頻繁接受宴請；隱瞞不報個人房產事項；與不法私營企業狼狽為奸，大搞權錢交易，在企業經營、承接工程、協調案件等方面為他人謀取利益，非法收受財物；夥同其他國家工作人員，利用職務便利，非法侵吞國有資產。包庇黑社會性質組織及其成員。

經中共上海市紀委常委會會議研究并報中共上海市委批准，決定給予盧開除黨籍處分；由市監委給予其政務開除處分；終止其楊浦區第十次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。