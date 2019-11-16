新聞背後︰鼠疫曾3次大爆發　中國有11個疫源地

內蒙古2名牧民早前到北京朝陽醫院求醫後，確診患上肺鼠疫，引起外界擔心鼠疫在內地大規模爆發。歷史上，全世界至少3次爆發大規模鼠疫，造成逾億人死亡，「黑死病」之名令人聞風喪膽。惟內地疾控部門專家指出，鼠疫一直處於散發狀態，只是公眾關注較少；又強調現在鼠疫的死亡率已降低，傳播性也變小，中國對於鼠疫的防控及治療手段較成熟，相信不會大規模爆發。

自有紀錄以來，在20世紀以前，中國至少有13省區曾發生鼠疫，曾患鼠疫的病人多達144萬人，因鼠疫病逝的達137萬多人。至於從1900年至1949年期間，中國鼠疫流行更達到最高峰，共有20個省（區）501個市、旗（縣）流行鼠疫，發病人數達1,155,584人，死亡人數達到1,028,408人。在中共建政後，當局派出大批疾控人員查明疫源地，甚至不惜前往山區調查疫情，以做好防控工作。

經查，中國歷史上鼠疫流行區包括21個省區的638個縣（旗、市），主要分布在東北、華北、西北、青藏高原、東南沿海和滇南等地區。目前，中國有11個鼠疫疫源地，多數分布在西北、西南，尤其是青海、西藏、新疆等地區。

至於在世界歷史上，有記載的爆發大規模鼠疫爆發至少有3次。第一次發生在公元6世紀，起源於中東，並向歐洲、北非等地傳播，持續了50至60年，估計死亡人數達1億，其中東羅馬帝國幾乎近半人口死於鼠疫，稱之為「汝斯汀（Justinian）瘟疫」，亦加速了東羅馬帝國衰敗。

第二次則始於14世紀，起源於中亞，其後傳遍歐洲、亞洲和非洲北海岸，估計當時歐洲人口約四分之一死於鼠疫，醫學史上稱為「黑死病」。第三次則發生在19世紀末至20世紀中葉，普遍人認為起源於中國廣東和香港，其後波及亞歐非美60多個國家，死亡人數達1200萬，傳播速度之快和地區之廣遠超過前兩次大流行；直至1894年，法國細菌學家亞歷山大．耶爾森在香港從鼠疫病人分離出了鼠疫菌，人類才開始對鼠疫有真正的認識。