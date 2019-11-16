涉黑頭目被懸紅百萬人仔通緝　竟是落台公安局副局長哥哥

廣東汕尾市公安局近日發布通告，指大幅提升在逃的涉黑頭目鄭海田、唐偉杰及洪水生的懸紅金額，引起輿論關注。內地官媒周六（16日）披露，鄭海田原來是已落台的前汕尾市公安局副局長鄭海陸的哥哥，而鄭海陸曾被視為內地大熱電視劇《破冰行動》的原型。

據報道，鄭海田為首的黑惡勢力長期盤踞在海豐縣海城鎮，壟斷煤氣經營，以強迫交易、敲詐勒索、尋釁滋事、故意毀壞財物等手段，非法獲取巨額經濟收入；警方經查後，去年9月收網，一舉拘捕該團夥6名骨幹成員，惟鄭海田等人成功脫逃，警方對鄭、唐兩人懸紅50萬元（人民幣．下同，約56.7萬港元），對洪懸紅20萬元（約22.6萬港元）通緝。

由於未能緝捕鄭海田等人，警方今年2月提升懸紅金額至60萬元（約68萬港元）及30萬元（約34萬港元）；至周一（11日），警方更第二度提升懸紅金額，一口氣提升至100萬元（約113.4萬港元）及50萬元。

公開資料顯示，鄭海田曾任海豐深燃管道燃氣有限公司董事長，表面上更是一名慈善家，自稱曾3年內累計捐款650萬元（約737.1萬港元），用於支持家鄉造橋修路、學校建設、資助貧困大學生及賑災等。惟自去年7月起，有群眾反映當地涉黑涉毒團夥打之不絕，更有公職人員涉案。專案組翻查近10年案件後，發現鄭海陸與多個未破涉黑涉惡犯罪團夥都有關聯。

去年8月，專案組果斷行動，迅即抓獲鄭海陸。至今年9月，鄭海陸更因涉嫌徇私枉法罪、濫用職權罪、受賄罪，被移送惠州市人民檢察院審查起訴。其後，警方又開始掃蕩汕尾城區、陸豐、海豐等地的黑惡勢力，惜被鄭海田逃脫。