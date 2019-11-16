使用劣質混凝土強度未達標　新城長沙樓盤須返工重建

繼前董事長王振華捲入猥褻女童被捕後，內地上市公司新城控股近日再傳出醜聞。內地傳媒報道，新城控股在在湖南長沙興建的「新城國際花都」第五期C10幢，被指因使用劣質混凝土構件，導致強度未達標，現已被責令停工，12樓以上須拆卸重建。

據報道，涉事的第五期C10幢樓高34層，現起興建至27樓。長沙市住建局指出，當局今年5月現場檢查「新城國際花都」第五期時，發現部分混凝土構件質量有問題，經多間土木工程結構檢測公司多輪鑑定後，確認該幢12樓以上部分混凝土構件強度未達設計要求，根據專家評審意見，當局今年10月已要求參建單位對該大樓進行返工重建。目前，該項目C10棟正嚴格按照專家評審的拆除方案進行拆除，其混凝土供應商「湖南拓宇混凝土有限公司」亦已全面關停。

對此，樓盤負責人、長沙新城萬博置業的客服副總監楊妍指出，涉事C10幢有超過130個單位，目前已售出80%，原定明年底交樓。她強調，雖然拆卸工程需時約4個月，但如無意外，仍可按時交樓給業主。

據通報，長沙市住建局事後已對提供劣質混凝土的湖南拓宇混凝土公司進行重點檢查，發現該公司同一時間還向59個項目提供混凝土，其中望城區34個、湘江新區10個、高新區10個、長沙縣4個、市本級1個。其中共20個項目的混凝土強度滿足設計要求，除新城國際花都五期C10幢外，新華聯夢想城項目亦有大樓未達設計要求，現已停工。其他37個項目仍在檢測當中，檢測結果將及時公布。