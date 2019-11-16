蔡英文賴清德同台亮相　外界料兩人將聯手參選

台灣的總統大選明年1月舉行，民進黨參選人蔡英文總統的高雄市競選總部成立大會於周六（16日）晚上舉行，前行政院長賴清德亦有出席，二人同台亮相。外界預料蔡英文將於下周日（17日）上午9時公布賴清德為其副手人選。

除蔡英文、賴清德外，總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌和副院長陳其邁等人都有出席出席造勢大會，更打出「光復高雄，台灣要贏」的口號，現場人頭湧湧，「蔡賴配」備受關注。

台媒報道，預料蔡英文下周日公布副手人選消息後，下午會與賴清德一同出席台北市競選總部成立大會，賴將以副總統參選人身份亮相。報道指，二人曾於今年9月24日會面，對民進黨競選達成共識，隨後，賴清德亦代表蔡英文前往美國，參加小英海外僑胞的造勢後援會成立大會，盡力輔選。

目前，台灣的國民黨參選人、高雄市長韓國瑜的副手為前行政院長張善政；親民黨則由黨主席宋楚瑜搭檔知名廣告人余湘參選。

另台灣的國民黨周六舉行第20次中央委員會第3次全體會議，就不分區立委名單同意投票，其中遲到、涉共謀案的陸委會前副主委張顯耀由於獲得的「不同意票」逾半，被取消提名，成為國民黨首位被否決的提名人選。