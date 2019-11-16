新聞Q＆A ：疾控中心介紹鼠疫　省內66年未見人感染

省疾控中心介紹鼠疫的類型和症狀。（互聯網）

內地有兩名患者被確診感染鼠疫後，引來各界關注。廣東省疾控中心周三（13日）在官網發布消息，介紹鼠疫的類型和症狀，強調省內自1953年以後未發生人類感染鼠疫病例，至今年已靜息逾66年，是古老的細菌性傳染病，及早治療治癒率非常高。

問：鼠疫如何傳播？

答：鼠疫是一種危害嚴重的烈性傳染病，由囓齒動物和蚤類叮咬將鼠疫桿菌傳染人和動物，主要通過病媒生物傳播、接觸傳播和飛沫傳播。

問：鼠疫有甚麼症狀？

答：患者症狀為發熱、畏寒、不適、頭及四肢疼痛、惡心、喉嚨痛等，潛伏期多為2至3日，多則8至9日。

問：鼠疫有甚麼類型？

答：根據不同的感染部位和臨床表現可以將鼠疫分為腺鼠疫、肺鼠疫、敗血症型鼠疫和其他少見類型鼠疫。

問：鼠疫如何防護？

答：民眾需注意個人衞生，勤洗手，避免去人群擁擠場所，外出旅遊時減少接觸野生動物，做好防蚤叮咬等保護保護。

問：鼠疫如何治療？

答：臨床上可使用多種抗生素治療，患者早期求醫，治癒率較高，懷疑接觸鼠疫患者的民眾可通過預防性服藥而避免發病。