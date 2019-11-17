歷史新說：距今2400年郭莊楚墓積沙層　成盜墓者噩夢

河南駐馬店市上蔡縣早年發現距今2400年歷史的郭莊楚墓，該墓被稱為「豫南第一大墓」，該墓在上世紀90年代曾多次遭盜墓者覬覦，但墓內重要文物未被偷走，僅留下多個盜洞。該墓特別之處是墓主人設置的保護裝置積石積沙墓，以炒熟的流沙覆蓋墓穴外圍，盜墓者容易被流沙掩埋，窒息而死。

郭莊楚墓的墓主人疑是楚國一丞相級的顯貴人物，考古專家在2005年接獲消息稱，有盜墓者在深夜用炸藥炸開一個能容下一人的井，試圖進入古墓內盜取陪葬品。考古專家隨後派員對古墓進行保護性挖掘，他們在挖掘時發現，古墓上的新舊盜洞有十多個，積沙層中埋有很多盜墓者屍體，其身上裝備和衣着顯示，年代最遠為宋代時期。

各朝代墓主人為保護墓中陪葬品，多設置精密機關和毒氣等裝置，但此裝置長時間消耗下失效。有超級古墓會在外圍設置積石積沙層，利用被炒過的細沙流動性強和保持乾燥的特點，保護古墓。不少盜墓者經盜洞進入墓穴時，容易被沙中的大石壓住，因此喪命。

現代考古專家利用大型器械、挖掘機等挖開積沙層，處土1000多件青銅器和玉器，最有價值的是編鐘、大鼎和玉柄青銅劍等。有大學教授表示，編鐘是楚文化的代表，墓主人與楚國關係匪淺，才會獲贈皇室珍貴編鐘作為陪葬品。