蔡英文宣布賴清德成副手　硬撼韓國瑜與宋楚瑜

台灣的總統大選在即，中選會周日起接受政黨登記參加正副總統選舉之際，民進黨參選人蔡英文周日（17日）正式宣布前行政院長賴清德為其出任副手一職，迎戰國民黨參選人韓國瑜與前行政院長張善政促成的「國政配」，以及親民黨參選人宋楚瑜與其副手余湘的參選組合。

競選連任的蔡英文上午9時許偕陳建仁副總統、民進黨主席卓榮泰與賴清德召開記者會，宣布相關決定，並將在下午同賴清德一起出席全台競選總部暨台北市競選總部的成立大會。蔡英文表示，她由始至終心中只有一個信念，就是贏得勝利、守住台灣，除了總統要勝選，立法院也要過半，而賴清德作為前行政院長也知道相關重要性，因此她希望二人可分進合擊。蔡同時宣布，陳建仁將擔任她的競選總部主委。

被委以重任的賴清德則感謝蔡英文的肯定，並稱看到了對方的誠意及自己的責任，又指面對大陸的步步進逼，現時首要任務是要團結守護台灣，認為一旦台灣輸了，就沒有贏家。他進一步稱，將竭盡所能完成明年選舉的總目標，讓蔡英文更有力捍衞民主。

賴清德早前黨內總統初選時曾與蔡英文競爭，最後落敗，自此較少公開露面。惟面對黨內對「蔡賴配」呼聲不斷，蔡、賴二人於9月底在高雄進行初選後首次會面，被外界認為合作大勢已定。隨後在10月，賴更代表蔡前往美國輔選，並在返台後加入立委輔選行列。