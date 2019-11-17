男子4.3萬人民幣賣新生親女　氣得老父喝農藥自盡

江蘇淮安市淮陰區男子謝某，今年9月在同居的未成年女友張某順產生下女兒後，竟立即與中間人村醫丁某合謀，以4.3萬元（人民幣．下同，約4.87萬港元）的價格將親生女賣予浙江一對夫婦，更因此令謝父氣得喝農藥自殺身亡。淮陰區檢察院上周一（11日）已依法對謝某與丁某批准逮捕。

現年僅15歲的張某與比她大12歲、小學學歷且無業的謝某拍拖，去年10月她更在與男友發生性關係後輟學，隨後二人直接租了一間民房過起了同居生活。今年1月，張某發現自己懷孕了，最初謝某承諾帶她去做流產手術，但因受困於財力而一直沒有成行，令張最終在9月28日誕下女嬰。

然而，謝某認為自己根本沒有錢和意欲養育小孩，寧可把女兒賣掉賺點錢，並在告知女友其想法後，找到了與自己關係不錯的丁某。丁隨即聯繫到浙江一對長期未能生育、想買小孩的夫婦，並在交易完成後獲對方給予3000元（約3400港元）好處費。及後，由於怕抱剛出生的嬰兒出院會引起醫護人員懷疑，丁某遂謊稱讓小孩轉院，再將車子開到其他地方將孩子交給買家。

得知兒子將剛出生的孫女賣掉後，謝父氣憤不已，最後更喝農藥自殺身亡；警方也迅速將謝、丁二人以及買家拘捕，解救被拐賣的女嬰並交由其外婆撫養。檢方認為，謝某、丁某拐賣女嬰並獲利，其行為涉嫌拐賣兒童罪，且謝父自殺一事造成一定的社會影響，最後可能判處二人5年以上、10年以下有期徒刑。