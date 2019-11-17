全椒縣60年一遇大旱　70萬城鄉居民供水緊張

水庫水位降至歷史低位（上）；池塘干涸底部龜裂（上）。（互聯網）

安徽省遭逢近40年最嚴重的伏秋旱，全省70個縣市氣象干旱達重度以上，淮河以南至江南北部51個市縣更達特旱。其中全椒縣今年的大旱更是60年一遇，黃栗樹水庫水位持續下降，導致滁州及全椒縣近70萬城鎮居民和農村人口供水緊張。

據全椒縣水利局局長袁長青表示，滁州市防汛抗旱指揮部近日下達意見，是把長江水先引進滁河，再通過四級泵站一級一級往上，分別送到全椒縣和滁州市的水廠。

據全椒縣新聞科處資料，該縣汛期前後6個月總降雨量372毫米，較多年同期平均值715毫米少逾五成，縣內104座水庫及塘壩的總蓄水量較往年同期少六成，特別是黃栗樹水庫、馬廠水庫、三灣水庫三大飲用水源地儲水量嚴重不足。

據悉，該縣分散式供水的形式主要是淺井水和山泉水，持續干旱造成了該縣部分偏遠山區的井水和山泉水干涸，給當地馬廠鎮、十字鎮等鎮的626名山區村民飲水造成困難。

該縣西王水廠原本一直從岱山湖取水，但由於該湖水位低無法取水。西王水廠負責人稱，3萬人面臨沒水喝，縣水利部門於是協調肥東縣水利部門，在岱山湖下游開了一個約80乘30多米的土壩，才解決問題。

據悉，自8月12日颱風利奇馬對安徽影響結束以來，全省平均雨量僅84毫米，較往常同期少近7成，為1961年有氣象紀錄以來同期第2少，全省平均無降雨日數78天，較常年同期偏多14天，為紀錄以來同期最多。