情侶租房驚見陌生「尿袋」　正為針孔攝影機充電

上海一對同居情侶日前在與人合租的一套房子的衣櫃中，突然翻出一個充電寶（俗稱「尿袋」），更驚訝發現電線的另一端竟是一個針孔攝錄機，嚇得趕緊報警。房屋中介上周四（14日）強烈譴責事件，並成立了緊急事件處理小組；警方則展開現場勘查等工作，最終近日將與事主合租的30歲男疑犯李某拘捕。

本月初，住在寶山區一合租套房內的張先生和其女友在微博上反映，當他們從衣櫃上方拿冬季棉被時，突然發現一團奇怪的黑色電線，一查竟發現是一正對着床鋪的針孔攝錄機，還連着一個充電寶充電中。

二人當即拍下影片發給中介管家並報警。由於擔心私隱外洩，隨後一段時間二人都無心上班，更不敢留在房子內，只能一度住在酒店，及後再入住中介安排的臨時住所，並獲退還入住以後的全部服務費。中介方排查後稱，已確認疑犯並非公司員工，又強調每一套房源出租前他們都會做配置清查，尤其排查是否有侵犯他人私隱的物品。

及後，上海寶山公安分局展開大量走訪調查及現場勘查等工作，最終在目標鎖定後，將疑犯李某緝拿歸案，目前已被警方依法刑事拘留。李某供述，自己是為了滿足私慾，才趁張先生不在家時潛入其房安裝針孔攝錄機，但即晚已被發現。而警方透露，針孔攝錄機並未拍到涉及張先生私隱的內容。