12歲少女兩度因姦成孕墮胎　警未鎖定疑犯

廣東茂名信宜市有智力障礙的12歲少女小文（化名），一年內兩度因姦成孕。小文在上周六（16日）經歷第二次墮胎手術，歷時40分鐘，惟警方仍未鎖定涉事疑犯。醫生已將胚胎送給法醫化驗，公安機關敦促疑犯盡快投案自首，偵查工作仍在進行中。

小文生長於北郊的一個特殊貧困家庭，她和爸爸、媽媽、哥哥一家四口均為殘障人士，全家靠低保維生。今年3月中旬，讀小學六年班的小文因姦成孕被驗出懷孕9周，小姨陪她做流產手術。誰知，7個月後，小文再次因姦成孕。這次家屬沒急着讓小文做流產，一度打算把孩子生下來找尋疑兇，但隨小文的肚子一天天變大，家屬最終妥協。

屬二級智力殘疾的小文對人工流產的感知極為簡單，第一次她對家人說：「有點痛。」第二次，她要身旁的三姨親她一下，抱抱她。走出手術室時，她向在門口焦急等待的小姨伸手，讓對方抓住她的手。

接受警方查問時，小文僅能用零碎的語言勉強說出：「第一次，有幾個人『碰』過她的下體，其中一個是老人，另一個人手『斷了』。」第二次，她指疑犯是一個瘦瘦高高、留長劉海的男子，把她帶進離家約1公里的草叢裡。目前警方已擴大排查範圍，並提取疑犯的DNA，將和小文兩次流產的胚胎作DNA比對。