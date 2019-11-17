石化公司棄置危化物被訴　南沙法院首用七人合議庭審理

廣東廣州市南沙區人民法院近日首次組成七人合議庭，公開審理一宗環境資源民事公益訴訟案件。深圳某石化貿易公司等16名被告，因非法處理處置危險廢棄物，造成水體、大氣、土壤生態環境污染，結果被廣東省環保基金會起訴，要求被告處理污染物並賠償約3000萬元人民幣（約3400萬港元）。目前案件仍在審理中，案件將擇期宣判。

廣東省環保基金會代表律師上周四（14日）在庭上訴稱，該16名被告早前在涉案4個地點非法棄置危化物，造成當地水體、大氣和土壤生態環境嚴重污染及破壞，嚴重侵犯社會公共利益。原告請求法院判被告依法處置涉案污染物，賠償替代性修復費用，並支付至法院或檢察院指定的第三方銀行賬戶，用於在基金會指定地點種植及養護具備改善生態環境功能的紅樹林，同時在國家級新聞媒體上公開道歉。

據了解，此次案件不同於以往的獨任審判或三人合議，而是由3名審判員和4名人民陪審員組成的合議庭進行審理。主審法官指出，《中華人民共和國人民陪審員法》去年4月頒布實施後，根據新法，法庭審理重大案件時，應採用的七人合議庭形式審理。

不同於以往的獨任審判或三人合議，該案件由3名審判員和4名人民陪審員組成的七人合議庭進行審理。審判席的中間位置是審判長及兩名審判員，兩側分別為兩名人民陪審員。庭審過程中，4名人民陪審員聽取原告、被告及其代理人的意見。除公益訴訟案件外，有可能判處重刑的刑事案件、涉及徵地拆遷、食品藥品安全等對社會影響重大的案件，亦適合採用七人合議庭審理。