風箏線割傷兩途人　傷者險被割喉縫逾30針

山東泰安市一名張姓女子上周四（14日）在泰安南湖公園北門附近，遭一條橫在路上的風箏線割傷，至周日（17日）仍在醫院治療。據主治醫生介紹，張女傷口達15毫米深，更縫了有30多針，「如傷口再往下移一點，就會有生命危險」。目前當地警方已介入調查。

事後有市民向內媒反映，指該風箏線在短短幾分鐘內，已致2人受傷。張女表示，當日下午2時多騎車上班，由西向東路過南湖公園北門時被割傷，「脖子一痛我就從電動車上摔下來了，車子一下出去了10多米」，而且還撞傷了頭部，「腫起了一個大包」。

而在張女受傷之前，同時路過該路段的李女士同樣被這條風箏線割傷倒地。「我當時騎車的速度很慢，沒有發現風箏線」，突然覺得脖子一痛，隋即用手抓住風箏線，「結果手套都被線勒爛了」；而李女事彼更要在脖子上縫10針，「我要是沒有用手抓住，後果不堪設想」。

據內媒分析，風箏一旦被放飛，會使風箏線有足夠力度支撐繃緊，令線變我像刀一樣鋒利，加之難被發現，就像是一把隱形的刀。另曾有專家員測算，一名體重50公斤的市民若以每秒10米的速度通過，身體和風箏線接觸的時間為1秒，此時的力量相當於菜刀切蔬菜時的力量。