台灣大選敏感時刻　解放軍002航母首次駛入台海

在台灣2020總統大選不足兩個月，台灣的國防部周日（17日）下午透過新聞稿證實，解放軍首艘國產航母002，以及其護衞艦，由北向南編隊自東海航入台灣海峽；美國、日本軍艦期間在後尾隨。台國防部強調，解放軍目前已離開台海，當局已運用聯合情報監偵系統，派遣機、艦掌握監控與應對處理。

根據台國防部公開訊息，此次解放軍航母經台灣海峽，為日前海試後首次通過；而另一艘航母遼寧艦在上次通過台灣海峽，則是今年6月25日。

有台灣的國安人士分析，解放軍選擇在該時刻進入台海或含多重意義，當中包括美國加速推動印太戰略。美國防部長在本周接連訪問南韓、泰國、菲律賓、越南，積極布局區域友盟網絡，更在泰國的東協防長擴大會議上，表示就東海、南海問題向中方表達關切。解放軍為提醒美方正視中國大陸軍事存在的事實而派出護衞艦。

另外，台灣2020總統大選在即，任何有關統一的立場都被台灣社會視為反指標，或會遭遇強大的民意反彈。當局為使立場傾向北京的任何政治動機，北京的動作不排除有恫嚇台灣社會的企圖，也反映北京介入大選的動作會持續升高。