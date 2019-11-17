受賄助車企數據過審　新能源汽車數據中心前高管判囚

作為新興產業，內地新能源汽車行業發展尚未成熟，從產品到監管均存在問題。中國裁判文書網日前公布，上海新能源汽車數據中心一名項姓前高管，因收受包括吉利汽車、比亞迪等15家新能源車企職員賄賂，協助車企新能源汽車數據過審，被上海市嘉定區人民法院判處有期徒刑1年，並處罰10萬元（人民幣．下同，約11.3萬港元）。

裁判文書指出，項某2016年7月至2017年8月擔任上海新能源汽車數據中心綜合部主管期間，利用負責審核新能源車企新車型數據接入符合性等工作的職務便利，多次收受賄賂合計約7萬元（約7.9萬港元）；從2017年9月至2018年6月期間，項某先後利用擔任該中心數據質量監測總監、車企管理部副經理，又利用職務便利爲他人謀取利益，多次收受賄賂合計約18萬元（約20.4萬港元）。

案情披露，行賄方是來自內地各省市15家車企的工作人員，包括奇瑞新能源、比亞迪、眾泰新能源、廣汽新能源、上汽集團乘用車分公司、北汽新能源、吉利汽車研究院、長城汽車、長江汽車、東風特汽專用車、申龍客車、鄭州宇通客車、成都大運汽車、金龍聯合汽車工業、上海循道新能源有限公司。

一審法院認爲，項某身爲國有公司委派到民辦非企業單位從事公務的人員，卻利用職權受賄，爲他人謀取利益，行爲已構成受賄罪及非國家工作人員受賄罪；鑑於項某具有自首情節，又能真誠悔罪、積極退贓，可從輕處罰，遂對項某犯受賄罪判囚7個月，處罰10萬元；犯非國家工作人員受賄罪判囚8個月，兩罪合併執行有期徒刑1年，並處罰金人民幣10萬元，犯案違法所得予以沒收。