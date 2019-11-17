假港女誘投資黃金詐財　台男工程師被騙千萬新台幣

台灣桃園市1名擁碩士學位的林姓工程師，在今年7月底於Facebook認識一自稱來自香港張姓女子，二人相繼成為好友。而張女取得林男信任後，介紹他一手機App用以投資、操作黃金買賣，使林男在過去3個月來分別匯款共近1000萬元新台幣（約250多萬港元）。惟至近日發現帳號遭停權不能使用，同樣無法與張女取得聯繫後始知受騙上當。

警方指出，張女在閒聊中得知林男為工程師後，每天在通訊軟件攀談獻殷勤，取得林男信任後即推薦他下載一款「Meta Trader4外匯交易」的手機App，並聲稱香港有一間黃金期貨公司「OO財富」，只要先下載有關App便能透過手機操作黃金買賣，而張女亦表示自己投資賺了不少，遂引起林男從8月底至11月中旬，分別匯款10筆款項，直至方知自己受騙。

警方表示，此類「假交友結合假投資」詐騙手法，歹徒多半謊稱是港澳地區的金融從業人員、投資顧問、彩金公司主管等，透過Facebook、交友App等社交程式，鎖定台灣熟齡男女進而行騙。歹徒先假意跟被害人交往博取信任後，謊稱有投資機會誘使被害人不斷匯款，等騙光其積蓄後就斷絕聯絡。

另提醒，近年投資詐騙有持續增加趨勢，以今年1至10月財損金額「逾百萬元假投資」案件約500宗，其中詐騙管道以「直接與人接觸」佔56.1％，其次為「網絡詐騙」佔39.2％；有關介紹人多為被害人親友，且通常有實體公司、不定期舉行座談會或開班授課，易使被害人相信而投入大量資金。