傳統醫學不受認同？八間中醫藥大學被世衞除名

世界醫學院校名錄已搜不到有關中醫藥大學的信息。（互聯網）

內地媒體周日（17日）報道，北京中醫藥大學等8間中醫藥大學，在本月初被世界衞生組織（WHO）管理的醫學教育協會（World Federation for Medical Education, WFME）從世界醫學院校名錄除名。中國目前被收錄的中醫院只剩下20間，包括中國中醫科學院、北京針灸骨傷學院、首都醫科大學中醫藥學院等。

報道指，據南韓醫學期刊《Biomedical review》的報道稱，被除名的包括北京中醫藥大學、貴陽中醫藥大學、黑龍江中醫藥大學、遼寧中醫藥大學、上海中醫藥大學、山西中醫藥大學、天津中醫藥大學、雲南中醫藥大學。

南韓大韓醫師協會表示，此舉證明世界醫學界不認為南韓的韓醫學和中國的中醫學等傳統醫學為現代醫學。相關大學被除名是因為畢業生無法直接臨床工作引起，而畢業生將無法使用畢業證書在西方國家考取得醫生執照。

據內媒記者日前查閱世界醫學院校名錄，已不能查閱上述8間大學相關訊息。另有上海中醫藥大學美國校友會關注事件後，向上海中醫藥大學提出請求，希望校方與相關機構交涉，恢復進入名錄。目前，相關院校尚未作出回應。