9.16萬間醫療機構涉騙醫保基金　官方追回逾26億人民幣

中紀委周日（17日）通報，中紀委國家監委日前會同多個部門公布專項整治漠視侵害群眾利益問題工作的第三批成果，其中當局嚴肅查處定點醫療機構和零售藥店騙取醫療保障基金問題，又整治食品安全問題，及整治住房租賃中介機構的亂象。

據公布，官方一共查處了9.16萬間騙取醫保基金的定點醫療機構，追回醫保基金及違約金26.32億元（人民幣．下同，約29.83億港元），處行政罰款1.94億元（約2.2億港元）；同時亦查處了騙取醫保基金的定點藥店6.39萬間，追回醫保基金及違約金2.14億元（約2.43億港元），處行政罰款500萬元（約566萬港元）。

官方又在各地查處了食品生產經營行政案件共6.1萬件，罰款7.2億元（約8.16億港元），取締無證企業共1578家，行政拘留236人等。官方同時在北京、上海、廣州、成都、西安等40個重點城市，共排查住房租賃中介機構2.94萬間，其中2816間涉違法違規被罰。

官方同時查出農村義務教育階段寄宿生生活補助款發放不及時、虛報冒領、擠占挪用、資金管理不規範等問題合共144個，其中114個已整改，涉及資金1.29億元（約1.46億港元），已補發資金6803萬元（約7714萬港元），追回資金143萬元（約162萬港元）。