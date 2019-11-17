福州抽查網紅品牌奶茶　揭「奶茶」沒奶「無糖」有糖

福建省福州市消委會早前抽驗了市內20個不同品牌的台式飲品店，共40款奶茶，並在近日公布試驗結果。報告顯示，都可（COCO）、快樂番薯各有2款奶荼的蛋白質含量未能檢出蛋白質含量，意味着4款奶荼「一滴奶都沒有」；另20款宣稱「無糖」奶茶樣本，其中14款含糖量超標，引起輿論關注。

內地傳媒報道，此次抽驗的20個品牌涵蓋「喜茶」、「奈雪の茶」、「85℃」等知名品牌，產品類型包含「無糖」、「少糖」、「微糖」等。根據國家標準，奶茶飲料的蛋白質含量不能低於0.5g/100g；惟在20個品牌中，蛋白質含量符合標準的只有5個品牌，而都可、快樂番薯4款奶茶樣本，蛋白質檢測均低於0.08g/100g的儀器檢出下限，未能檢出蛋白質含量，叫奶茶有欺騙消費者的嫌疑。

另外，20款正常甜度的奶茶的含糖量在21g至48g之間，平均每杯35g，高於《中國居民膳食指南（2016）》建議中，每日吸收最多25g糖的上限；意味着飲一杯台式奶茶，糖分攝入已超標。另抽查的20款宣稱「無糖」的奶茶中，14款奶茶含糖量竟在1.1至5.8g/100g之間，均不符合國家無糖標準規定。

報告引起輿論熱議，有網民認為「奶茶沒奶不可接受」；惟亦有網民笑言︰「菠蘿包也沒有菠蘿；老婆餅也沒有老婆；夫妻肺片也沒有夫妻；螞蟻上樹裏沒有螞蟻和樹。所以奶茶沒奶沒啥稀奇。」