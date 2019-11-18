中國阿聯酋聯手破冒牌貨集團　港公司接單　涉18億人民幣

中國公安部與阿聯酋杜拜警方近日搗破一宗跨國製造及售賣假冒名牌貨案件，在中國境內拘捕37名疑犯、查扣各類國際知名品牌服裝箱包逾7千件；在阿聯酋境內拘20人，查獲侵權商品逾2萬件，涉案金額約18億元人民幣（約20億港元）。警方調查發現，案件主犯哈利勒在香港設立公司，透過內地公司向供應商取貨，運至阿聯酋售賣。

阿聯酋杜拜警方多次對其境內一個售假團夥進行打擊，發現部分假貨可能是來自中國，但都沒有從源頭上摧毀犯罪鏈條。至去年10月，杜拜警方查獲假貨上千件，並查封了一座售假庫房，在查獲的報關單上，出現了「廣東小駱駝公司」的英文名稱、標誌及地址。核查發現，該庫房登記在當地一間公司名下，老闆叫哈利勒。

經中國警方追查，發現廣東小駱駝公司為廣州思鈳路貿易公司所有，並由「香港小駱駝貿易有限公司」百分百持股，老闆正是哈利勒，總經理則名為曼蘇爾，近幾年曾入境廣州80多次。

受僱於曼蘇爾、在國內負責人事管理的林某華表示，自己幫助曼蘇爾接待從外國來華的客戶選購商品，並提供收貨、發貨的服務。在林某華的管理下，公司還在國內招聘員工，負責財務、客服、倉儲、發貨等。

警方指出，哈利勒同時在香港、杜拜設立貿易公司，接收假冒路易威登（Louis Vutton）、愛馬仕（Hermès）、香奈兒(Chanel)等品牌的箱包、鞋履、手錶等商品訂單，交予內地製作冒牌貨的供應商生產商品，再介紹外國客戶到中國選購。

警方又指，該集團經部分境外客戶購買正品交由位於中國的假貨窩點老闆詹某洲進行仿冒生產，成品交倉庫主管陳某進行打包，運送至境外人員薩米爾在中國內地開設的物流公司。物流公司則以「虛假報關」、「真假混同」等方式將假貨海運、空運至杜拜。相關貨款、境內員工工資由杜拜的財務主管支付。