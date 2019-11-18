32歲女子抽脂手術後死亡　涉事機構上月才獲執業許可

四川成都一名32歲李姓女子上周四（14日）做抽脂手術時發生意外，送院搶救後不治。目前，相關部門已介入調查，涉事美容機構已暫停營業，負責人正與死者家屬協商。據悉，涉事美容機構在上月才取得執業許可證。

李女出事當日，她的媽媽盧女士接到女兒好友的電話，要她趕去醫院，「我趕到醫院時，人已經不行了」。她指出，女兒當日在好友的陪同下，到位於高新區神仙樹南路的瑞斐思醫療美容機構做腰腹環抽脂手術，不料發生意外。周一（18日）將進行死因鑑定。

李女的好友王女士表示，當日上午10時許，李女進入手術室，「小李告訴我要做全麻手術，大概需要4個小時，我就在樓下等候」。到了下午兩點，她覺得時間太長了，便上二樓去查看情況，卻看到醫生、護士手忙腳亂，於是詢問手術是否出問題，整容醫生表示李女在抽脂過程中異常反應，可能有生命危險，需要轉院治療。李女被送院搶救，但在40分鐘後，即下午3點左右，醫生宣告李女死亡。

盧女質疑涉事美容機構，在不具備醫療救治力量的情況下做了全麻手術，存在極大的手術風險，要求對方賠償。