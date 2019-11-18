非法採沙猖獗　省海事局加強查處

受高額利潤驅使，內地不少船家近年跨境抵台採沙賺錢。福建省海事局周日（17日）通報，該局在上周一（11日）至周日聯合上海、浙江、廣東等地部門，在省沿海範圍內開展跨轄區聯合巡航執法；共出動130艘執法船艇、420名執法人員，查獲22艘違法沙石船。有關船隻涉嫌關閉AIS（船舶自動識別系統），在台灣淺灘附近水域違法採沙船。

通報強調，目前非法採沙猖獗，該不法行為不僅造成國家礦產資源流失，嚴重破壞海洋生態環境，同時因海沙含有氯離子，嚴重危害房屋質量。基於上述情況，當局聯同多個部門加大打擊查處力度，當中包括上周三（13日）在漳州、廈門、莆田、泉州、寧德、福州附近海域連續查獲7宗非法盜採海沙案，現場搜獲12艘嫌疑船舶，依法查扣涉嫌盜採海沙約7.5萬噸。

據省海事局負責人表示，該局全面巡查巡視從北到南對福建沿海轄區，重點對寧德浮鷹島、閩江口、台灣淺灘等重點水域的違法沙石船、內河船進行嚴厲打擊，以及對涉砂貨船進行現場摸排取證。在正值冬季寒潮大風期間，將持續保持對福建沿海轄區非法沙石船等船舶涉沙行為的高壓打擊，遏制有關事故發生。