首兩患者居住地曾檢12株鼠疫菌　嚴重超出合理水平

內蒙古錫林郭勒盟先後爆出三宗鼠疫個案，有專家向內媒透露，首兩宗夫婦個案所住的蘇尼特左旗某村鎮是鼠疫自然疫源地，其中在8月共檢出12株鼠疫菌，顯示該地疫情流行程度非常嚴重，情況令人甚憂。

該兩名患者是一對48歲及46歲的夫婦，任職牧民，二人均確診患上肺鼠疫。專家指，該鎮動物監測於8月14日、17日、20日和25日，共檢出12株鼠疫菌。若以青海鼠疫動物監測而言，倘一地區年內檢出兩至三株鼠疫菌，已需高度重視。

中國疾病預防與控制中心內部人士指，12株鼠疫菌已經屬於高危，指鼠疫菌陽性率比較高，意味鼠疫傳播風險較高，故此人類感染風險亦隨之大增。據了解，中國六大鼠疫高危地區為新疆、青海、西藏、內蒙古、雲南、甘肅，疫情活躍主要與北方氣候變暖、雨水增多，令鼠和跳蚤的繁殖，同時為牠們提供食物。

對於兩名患者未有及時「就地隔離、就地診斷、就地治療」，情況令人擔心鼠疫擴散出去。錫林郭勒盟兩間醫院指，二人當時入院時未有確診，隨後便轉院。專家指，鼠疫在內地不常見，相信事件與欠經驗醫生，及他們診斷意識不高有關。