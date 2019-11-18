民調：蔡賴配獲45%支持度　領先韓國瑜及宋楚瑜兩組合

距離明年台灣的總統大選只剩不足兩個月，日前各參選人均已敲定副手人選。據台媒周一（18日）發布的最新民調顯示，爭取連任的蔡英文及其副手賴清德組合以45%支持度領先，其次為國民黨正副總統參選人韓國瑜、張善政組合的29%，及親民黨正副總統參選人宋楚瑜、余湘組合的8%。

民調指出，若只考慮總統人選，蔡英文現以43%支持率領先韓國瑜的27%，差距達至少16%，另有11%選民支持宋楚瑜，19%意向未定。但相較於單純總統參選人，蔡英文的「蔡賴配」及韓國瑜的「國政配」兩組人選支持度分別上升2%，顯示藍綠兩黨副手對選情的加分效果相當；相反，宋楚瑜的「宋余配」支持度卻比宋個人的少了3%。

從副手的輔佐能力來看，有45%選民認為前行政院長賴清德任副手對總統施政最有幫助，相反另一位前行政院長張善政則只有28%認為有幫助；至於余湘僅獲2%民意。

值得注意的是，國民黨支持者中，僅71%表示支持國政配，另有各10%左右支持者轉而擁護蔡賴配及宋余配。相反，蔡賴配獲得高達93%的民進黨支持者力挺。在中立選民中，蔡賴配也獲得35%的支持，國政配及宋余配支持度均低於20%。