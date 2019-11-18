台總統大選開始申請登記　宋楚瑜「搶頭香」完成程序

台灣明年1月舉行的總統大選周一（18日）開始申請登記，早前宣布參選的親民黨主席宋楚瑜「搶頭香」，率先於上午11時完成登記，並以「終局之戰」、「獨孤求敗」形容此次心境。國民黨參選人韓國瑜隨後也完成登記，並稱希望今屆選戰是一場乾淨的選舉。

已第4度競逐總統之位的宋楚瑜打着橙色領呔，與副手、前聯廣董事長余湘一同前往登記參選。他向在場台媒表示，一定會全力以赴處理好國際外交、地方建設、兩岸關係等議題，同時與大家一起為年輕人所期盼的許多觀念打拚；又稱未來幾十天他會與余湘一同把政見講清楚，至於不分區名單仍在整合，強調一定會交出一份讓民眾滿意的名單。

宋完成登記後不久，韓國瑜隨即與搭檔張善政等人前往登記參選。韓表示，明年選舉關乎台灣的生死存亡，故這段時間以來他一直大聲呼籲海外台僑踴躍回台投下神聖一票。對於民調落後，韓稱民進黨老是認為得民調得天下，但他認為是得民心得天下，強調隨着選戰逼近，大家都會團結起來。

根據中央選舉委員會選舉公告，今屆總統、副總統選舉與立委選舉將於明年1月11日舉行投票，候選人申請登記期間為今年11月18日至22日。

此外，就支持者對選總統的投票意向，鴻海集團前董事長郭台銘表示，他肯定宋楚瑜的格局、深度、國際觀，並稱宋雖然年紀較大，但有做事能力，強調台灣需要一個老沉持重的人來帶領。他同時否認若宋當選會擔任其閣揆，稱目前自己專注於立法院層面。