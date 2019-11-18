親戚偷聽女董事長內幕消息　買股票謀利百萬人民幣獲刑

廣東省高級人民法院對閏土股份內幕交易案做出終審判決，並於近日公開判決書，顯示內幕消息洩露的渠道竟是親戚間的聚會。被告張彩娟是在酒店偷聽到A股上市公司閏土股份女董事長阮靜波關於公司即將停牌重組的談話，另一被告茹振剛隨後用約2800萬元（人民幣，下同，約3120萬港元）資金買入股票。張彩娟及茹振剛分別被判有期徒刑3年及5年。

判決書顯示，2016年8月間，被告人張彩娟在與親戚朋友聚會吃飯時，獲悉閏土股份正在找項目準備併購重組，於是從8月29日開始調集資金，頻繁買入閏土股份股票，至10月19日共買入14.71萬股，後於10月20日賣出部分。同日下午，被告人張彩娟在其管理的閏土賓館竊聽到阮靜波談論關於公司即將停牌重組的內幕，隨即於翌日上午該股停牌前再買入股票，並將該消息告知其妯娌項某，項某亦買入股票。

經深圳證券交易所核算認定，茹振剛共獲利逾116萬元（約129萬港元），張彩娟則虧損4.7萬元（約5.2萬港元）。法院一審認為，茹振剛、張彩娟作為內幕信息知情人的近親屬，違反法律規定，利用其非法獲取的內幕信息從事證券交易，情節特別嚴重。張彩娟被判有期徒刑3年，緩刑5年，並處罰金1萬元（1.1萬港元）；茹振剛被判有期徒刑6年，並處罰金120萬元（約133萬港元）。茹振剛其後上訴，法院改判有期徒刑5年，維持罰金。