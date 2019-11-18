南開大學校長40篇論文懷疑造假　中國工程院介入調查

美國史丹福大學一名前助理研究員日前公開指出，中國天津南開大學校長、中國工程院院士曹雪濤教授多篇論文的圖片可能存在「不當複製」。曹雪濤周日（17日）回應指，已立即採取行動展開調查，中國工程院辦公廳工作人員亦在翌日表示已介入調查事件。

署名為比克（Elisabeth Bik）的前助理研究員早前在科學研究網站「PubPeer」指出有中國頂尖學府的校長的論文存在問題，及後在上周六（16日）證實該校長正是曹雪濤。她表示，已發現曹的至少20篇論文的圖片可能存在不當複製的問題，並強調她只是發現這些不當相似的比率異常地高，並不想就此事作出任何結論。而截至目前，PubPeer網站上曹雪濤被質疑的論文已超過40篇。

曹雪濤隨後在網站上回應，指已展開調查，並稱作為實驗室的把關者或領導，任何失誤都是沒有藉口的，他將以此作為寶貴的學習機會，不僅在促進科學進步方面，還是維護科學的準確性和誠實度方面都會做得更好。

報道指，曹雪濤被質疑論文所涉及的相關作者亦開始作出回應，解釋部分論文圖像相似是因為出現編輯錯誤，並已聯繫期刊嘗試修正；比克則在周一（18日）再透露，曹的實驗室成員已就事件提供了解釋，也展示了原始的點狀圖數據，但她覺得這些圖仍然很相似，不確定這是否能解釋清楚，並指實驗室成員尚未對其他可能更嚴重的質疑做出回應。