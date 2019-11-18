跨省銷售27噸非洲豬瘟肉製品　黑心商販被逮

內地非洲豬瘟疫情嚴重，豬肉供應下降、價格上升。內媒周一（18日）報道，湖南長沙一名冷凍豬肉製品的楊姓經營戶，日前將價值38萬餘元人民幣（約43.2萬港元）的27噸生豬產品運往江蘇南京銷售，惟途經湖北陽新縣時被查獲。經查，生豬產品不但無檢疫合格證明，更對非洲豬瘟病毒的檢驗結果呈陽性。縣檢察院近日依法以銷售不符合安全標準的食品罪，對楊男批准逮捕。

案發於10月初，楊男偷運豬肉一事被截查後，陽新縣市場監管局將案件移送公安部門，並於上月10日立案偵查。縣政府同日成立工作小組，查處涉經營疑染疫生豬產品的案件。經查，27噸生豬製品產地分散在河南、遼寧、山東，在長沙出庫、運至南京銷售。

警方、行政執法人員在上月14日赴長沙、河南等地取證，追溯該宗跨省非洲豬瘟案的生產及流通源頭；事後無害化處理上述感染非洲豬瘟的生豬製品。至同月23日，縣檢察院檢察官與縣公安局、市監局辦案人員就此案召開聯席會議，鎖定後續偵查方向。目前案件仍進一步辦理。

此外，針對市面上出現與非洲豬瘟的疫苗，農業農村部周一表示，有關疫苗均是非法疫苗，應按假獸藥處理，另強調目前世界各國均未有非洲豬瘟的商品化疫苗，獲批准上市銷售使用。另有報道指，內地踏入11月後，因生豬產能逐漸恢復、冷凍豬肉投放市場的數量增加，豬肉批發價格首次在上周出現連續5天下跌。