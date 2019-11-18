美媒稱新疆設維族拘禁營　華外交部斥報道污衊抹黑

美國《紐約時報》上周六（16日）引述中國內部文件，指中方在新新疆組建拘禁營，大規模鎮壓維吾爾族回教徒。中國外交部發言人耿爽周一（18日）在例行記者會上，批評《紐約時報》以移花接木、斷章取義的拙劣手法來炒作，污衊抹黑中國對新疆的反恐和去極端化努力，重申中方會貫徹落實治疆政策，繼續發展及建設新疆。

耿爽指，新疆事務純屬中國內政，涉疆問題不是宗教、民族、人權問題，而是反暴恐和反分裂問題。他又指，新疆於1990年至2016年底，發生數千宗暴恐事件，造成大量無辜人員傷亡和財產損失。耿爽強調，因及時採取一系列預防性反恐和去極端化措施，新彊已經3年沒有發生暴恐事件，保障各族人民的生命權、健康權及發展權。新疆持續保持繁榮穩定，就是對個別媒體最有利的回擊。

對於美國國務卿蓬佩奧再次批評中國政治制度和內外政策，耿爽批評蓬佩奧的言論充滿意識形態偏見，以及對中國歷史及現狀的無知，其謬論與謊言在事實面前根本不值一駁，亦會不攻自破。他又指蓬佩奧彷彿被歷史灰塵包裹，用意識形態偏見及零和博弈思維樹起對抗之牆，挑撥各方關係，注定是徒勞無果及沒有出路，希望他能正確看待中國和中美關係，停止喋喋不休的反華聒噪。