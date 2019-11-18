警方破特大假茅台酒犯罪集團　涉案逾1億人民幣

山東警方花5個多月時間，輾轉4個省市，終在近日破獲一宗靠網絡社交平台銷售假冒貴州茅台酒案，拘捕13名疑犯，涉案總值1.03億元（人民幣，下同，約1.15億港元）。

今年5月，濱城區市民張先生報警，指去年9月經朋友介紹，從一名自稱是茅台酒代理的女子手中，花82.8萬元（約94.1萬港元）購買100箱53度貴州茅台酒，惟飲用13箱後懷疑是假茅台。經鑑定，剩餘的87箱茅台全是「冒牌貨」。濱州公安隨即立案偵查，並查明39歲的茅台酒代理王某靜在北京居住，在當地警方配合下於今年6月將其拘捕。

警方其後鎖定王某靜的供應商、位於雲南省昆明市的劉某城假酒銷售團夥，並初步判定劉男屬連接生產商及銷售人員的中層人員。警員最終在昆明市找到劉某城儲存假茅台酒的倉庫，並控制相關人員，扣查623箱假冒註冊商標的貴州茅台酒。

警方逐漸理清案件脈絡，從昆明市周某元為首的家族式製假團夥，向劉某城等人供應，再經王某靜等人利用微信等平台，聯繫買家銷售假酒。警方最終拘捕13名犯罪集團成員，搗毀4處生產及倉儲窩點，查獲假冒貴州茅台酒1195箱，共7170瓶。