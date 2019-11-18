為黑惡勢力充當保護傘　省生態環境廳前廳長被雙開

馮振東因以職務收受賄賂，被開除黨籍及公職。（互聯網）

陝西省紀委監委周一（18日）消息，該省生態環境廳前黨組書記、廳長馮振東，因大玩形式及官僚主義，又以其職務收受賄賂，當局決定開除其黨籍及公職處分；另收繳其違紀違法所得，並將其犯罪問題及所涉財物移送檢察部門依法處理。

經查，馮振東接受私人宴請，在其崗位大玩形式及官僚主義，由個人決定重大事項；又隱瞞不報個人有關事項，在幹部選拔中任用他人，並從中謀取利益收受財物。而馮又從事營利活動，收受禮金、禮品等，長期借用管理服務對象車輛。

此外，馮振東為黑惡勢力充當「保護傘」，干預、插手建設工程及承包項目；又以職務便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，涉嫌受賄犯罪；另又串供、偽造、轉移證據對抗審查，情節嚴重。

省紀委監委指出，馮振東身為黨員領導幹部，其行為已構成嚴重違紀並涉嫌犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，十九大後仍肆無忌憚，性質嚴重，應予嚴肅處理。依據有關規定，決定作出上述處分

資料顯示，馮振東曾任寶塔區區長、延安市委副書記、政法委書記等職。2018年3月，馮離開延安出任省環保廳廳長，機構改革後任省生態環境廳首任廳長，至今年6月被查。