8中醫藥大學被除名　WFME主席強調是整理工作

北京中醫藥大學等8間中醫藥大學，本月初被世界衞生組織（WHO）管理的醫學教育協會（World Federation for Medical Education, WFME）從世界醫學院校名錄除名，引起各界關注。世界醫學教育聯合會主席戈登（David Gordon）指，《名錄》旨在提供基於西方科學的醫學院校訊息，重申本次除名與中醫藥的水平或重要性無關。

戈登解釋，重新整理中醫藥院校目錄已持續一段時間，部分中醫藥院校和南韓的韓醫學院校被收錄到舊版及現有的《名錄》中，目前去除有關院校是整理工作的最後階段。他指出，《名錄》是認證全球醫學院校的訊息來源，提供定義明確和最新的醫學院校訊息，且院校是被普遍認識和全球公認，對於全球的醫學生和監管機構非常重要。

對於有畢業生擔憂有關中醫院校被除名後會影響考取執業許可證，中國教育部回應指，中醫藥院校的畢業生被授予相應學位，按照國家相關法律規定參加執業醫師資格考試後，可取得相應類別醫師資格，並不會因除名受影響。