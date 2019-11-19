全國首塊人造肉誕生　以動物幹細胞培養而成

國家肉品中心周一（18日）公布，中國首塊人造培養肉在南京農業大學國家肉品質量安全控制工程技術研究中心誕生。是國內首例由動物幹細胞擴增培養而成的人造肉，是該領域內一個里程碑式的突破。

南京農業大學周光宏教授與其團隊以第六代的豬肌肉乾細胞培養20天，生產得到重達5克的培養肉。南京農業大學官網顯示，周光宏的研究方向為肉品加工與質量安全控制，他於2011年7月至2019年3月任南京農業大學校長，2017年當選國際標準化組織（ISO）「肉禽魚蛋及其製品」委員會主席，2018年當選國際食品科學院院士（IAFoST Fellow）和美國食品工程院院士（IFT Fellow）；更兼任中國農學會副會長和中國食品科技學會副會長。

周光宏長期從事肉品學研究與教學，是國家肉品質量安全控制工程技術研究中心主任和首席科學家。此外，他在肉與肉製品的品質形成機理、關鍵加工技術、標準與質量安全控制等方面取得成果，主持完成的「冷卻肉品質控制關鍵技術」、「傳統肉製品品質形成機理及現代化生產」和「低溫肉製品質量控制關鍵技術」曾獲得國家科技進步二等和教育部科技進步一等獎。