修例風波：禁蒙面法被裁定違憲　法工委嚴重關切

香港高等法院原訟庭周一(18日)頒書面判詞，裁定《禁蒙面法》所施加限制違憲。全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉周二（19日）發表談話，指一些全國人大代表對裁決強烈不滿，全國人大常委會法工委對此嚴重關切。

臧鐵偉表示，憲法和基本法共同構成特別行政區的憲制基礎。香港特別行政區法律是否符合香港基本法，只能由全國人大常委會作出判斷和決定，任何其他機關都無權作出判斷和決定。根據基本法第8條規定，包括《緊急情況規例條例》在內的香港原有法律，除同香港基本法相牴觸或經香港特別行政區立法機關作出修改者外，予以保留。

他續指，香港現行的《緊急情況規例條例》經過1997年2月全國人大常委會有關決定確認符合基本法，並採納為香港特別行政區法律，表明該條例的全部規定都符合基本法。香港特別行政區行政長官會同行政會議依據該條例制訂《禁止蒙面規例》，即為依照基本法和全國人大常委會有關決定履行職權。目前，法工委正在研究一些全國人大代表提出的有關意見和建議。

國務院港澳辦發言人楊光周二亦表示，該裁決將產生嚴重負面社會影響。

楊認為，該規例實施以來對止暴制亂發揮積極作用。高等法院原訟庭判決《緊急情況規例條例》賦予行政長官在某些情況下制訂有關規例的規定不符合基本法，並裁決《禁止蒙面規例》的主要內容不符合相稱性標準，是公然挑戰全國人大常委會的權威和法律賦予行政長官的管治權力，將產生嚴重負面社會政治影響。他表示將密切關注此案的後續發展，並希望香港政府和司法機關嚴格依照基本法履行職責，共同承擔止暴制亂、恢復秩序的責任。