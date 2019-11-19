報告指未阻中國竊大學知識產權　促加強監察

美國參議院常設調查附屬委員會周一（18日）發表報告，指美國政府未能阻止中國從美國大學竊取知識產權，且缺乏全面機制應對風險，認為大學、聯邦調查局（FBI）和負責向科學家批出簽證的部門均需做得更多。美國國家科學基金會（NSF）發聲明，指正在整理政策指引，要求研究員上報外國和本地資助。

委員會報告指，由納稅人出資的數十億美元研究基金「已貢獻予中國過去20年在全球的發展」，和達到在2050年成為世界科技領袖的目標。報告針對該些科研項目的不透明度，提議當局停止向沒有完全公開成員情況和條款的項目提供資金。

報告提及部分例子，包括其中一個仍在運作的項目「Thousand Talents Plan」，被指要求參加者簽署協議，清晰表明中方機構將保留美國研究者研發的至小部分知識產權權利；又有接受NSF資助的人士，將資金用於已在中國完成的研究。

NSF表示，這是具挑戰性和重要的議題。當局已委託進行「如何維持公開度和科學安全」的研究，和禁止旗下人員參加由特定國家舉辦的招才計劃。參議院周二將就此議題舉行聽證會，FBI拒絕在聽證會前發表回應。

另外，參議院少數黨領袖舒默和共和黨參議員柯頓周一致函美國商務部長羅斯，敦促政府盡快公布指引限制尖端技術出口至中國，以防被中國用作軍事發展。商務部去年11月已徵詢公眾意見，但至今仍未提議任何限制規例。商務部回應指已收到信件，正檢視數項提議的條款。