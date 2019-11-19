庭審現戲劇一幕　涉黑主犯指認檢察官為保護傘

涉黑疑犯在庭上直指檢察官是其保護傘。（互聯網）

重慶市大足區人民法院周一（18日）開庭審理一宗涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪案件，期間出現戲劇性的一幕，主腦尹光德當庭指認主訴檢察官唐浩是他的保護傘，要求唐迴避。

尹光德涉黑案涉及人數26人，預計審理時間5天。大足區人民檢察院指派唐浩、康若平等6名檢察官出庭。公訴方指控今年44歲的尹光德2012年以來糾集眾人，在大足區開設賭場、成立暴力討債的諮詢有限公司、利用組織影響力進行經濟活動等方式，斂財超過860萬元人民幣（約960萬港元）。尹光德涉嫌組織、領導黑社會性質組織、開設賭場、敲詐勒索及尋釁滋事等9宗罪。

在當天下午的法庭調查環節中，尹光德直稱，和唐浩關係熟稔，是他的保護傘。尹說，他稱唐為「浩哥」，常一起唱歌娛樂，曾共同和一名謝姓歌手拍照留念。「他幫忙協調關係，磋（商）事情，我送過他現金一萬多元」，尹表示，他的公司股東可以作證。

唐浩當庭承認和尹光德是熟人，並向尹表示可以向紀委監委舉報他。審判長決定休庭20分鐘，重新開庭後決定唐浩繼續擔任第一公訴人，並對尹光德進行訊問。