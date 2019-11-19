台空軍F16模擬空襲　測試各基地接戰制敵能力

台灣空軍於周二（19日）清晨進行演習，測試各空軍基地反應接戰與制敵空襲。由於日前大陸首艘國產航母002通過台海尚未返回母港，台空軍這次演習的時機格外敏感。

近年陸軍機艦密集繞台，台空軍司令部為訓練戰機緊急接戰與制敵空襲，定期同時在全台各空軍基地舉行「聯翔操演」。演習內容主要由扮演假想敵的F16戰機，從花蓮和嘉義出發，模仿共軍在戰時對台可能空襲航線飛行，以無預警方式測驗防空部隊反應，測試全台陸、海、空部隊防空、制空臨戰演練與應變能力。

演習於清晨5時半開始到8時之前結束。F16戰機從花蓮基地起飛後一直向北飛行，模擬空襲對東部外海航行的偵巡艦，測試艦隊防空備戰能力。之後戰機轉飛蘇澳、基隆軍港與台北盆地，對各型導彈陣地進行防空測試，然後再轉往新竹空軍基地測試基地防空，檢視幻影戰機緊急起飛接戰反應時間。

另從嘉義水上基地出發的F16戰機，則測試台中清泉崗、台南及屏東基地進行防空與緊急起飛應變；同時針對南部地區部署的天弓、愛國者導彈陣地，以及台灣海峽上的偵巡艦進行防空測試。