隆胸後植入物翻轉平面向外　女子向醫院求償

隆胸植入物破裂的新聞時有所聞，但河南鄭州近日卻有曾接受隆胸的女子，植入物出現移位並翻轉，圓形一方由原本向外翻向內，平的一方則向外。院方事稱後可免費修復，但女子擔心手術再出問題，要求院方賠償，雙方仍在協商處理中。

當事人小雪（化名）今年4月5日在鄭州一間整形醫院，接受乳房假體植入手術。但到6月，左胸的植入物出現移位，2個月後，右胸也出現相同情況。小雪表示，最初曾用手將植入物復位，「但我不能一直這麼翻來翻去的」。為防止植入物再移位，她需24小時穿上內衣。小雪指出，隆胸是為了改善胸部下垂，但術後胸部比以前更下垂更外擴，有時還會疼痛。事後她曾多次聯絡院方，卻未獲明確回覆。

對此，醫院相關劉姓負責人回應稱，經檢查，小雪的情況屬於手術腔隙過大造成的植入物移動。劉某解釋，手術的原理是在胸部開一個腔隙放進植入物，但小雪的情況屬腔隙過大，沒有緊包着植入物，以致移動或翻轉。劉某更稱，任何醫院做這種手術，「都不可能有百分之一百的把握」。另小雪術後原本應留院觀察，但她堅持出院。

鄭州市衞健委工作人員周一（18日）向內媒證實，已獲悉小雪的情況，並指目前當事人可以進行醫療事故鑑定，雙方自行協商處理，或通過醫療事故調解委員會調解。此外，事件也可以透過法律途徑解決。