解放軍002航母搭載第2支艦載機隊　掛實彈穿越台海

解放軍海軍近日宣布首艘國產航母002型穿越台海，引起外界廣泛關注。在海軍發布的照片，002型的飛行甲板上搭載有多架殲15戰機，機身編號是「2XX」，有指這表明首艘國產航母搭載是中國海軍第二支固定翼艦載機部隊。

大陸第一艘航母是遼寧號，其搭載解放軍海軍第一支固定翼艦載機部隊，裝備國產殲15戰機，編號是「1」字開頭。早在遼寧號進行艦載機訓練畫面公開時，艦上指揮官身後擋風板上曾出現了「2」字開頭的編號，當時外界已推測該「2」字頭編號應屬於海軍第二支固定翼艦載機部隊。

這次002型南下時，飛行甲板上的殲15戰機機翼，掛載有PL12和PL8空對空導彈，彈體顏色是白色。之前遼寧號搭載的戰機，掛載的是訓練彈，彈體是藍色。因此有推測，這次戰機上掛載的導彈可能是實彈。這意味着大陸海軍第二支固定翼艦載機部隊已具備初步作戰能力。

這次002型南下時伴有6艘護航艦，表明以首艘國產航母編隊可能已經組建，相關訓練已經或將有序進行。外界又注意到這次並沒有大型綜合補給艦隨行，或因第2艘國產大型綜合補給艦查干湖號今年初已在入列南部戰區海軍。