官媒揭騙徒借區塊鏈炒作　投資者缺認知易上當

內地政府近日推動區塊鏈發展，惟目前出現不少投機炒作、市場操作或違規違法等行為，令民眾認知出現誤解和金錢損失，干擾產業發展等。幣世界始創人譚晨輝表示，相關騙局分為「空氣幣」、「傳銷盤」和通過手機遊戲等方式多層包裝的3種詐騙方式。

官媒認為，目前區塊鏈技術仍處於起步階段，應用尚未成熟，安全性有待強化，普通投資者參與這些聲稱與區塊鏈有關的投資，很容易受騙。有投資公司表示，目前業務真正涉及區塊鏈的上市公司和相關項目很少。

不少騙徒利用區塊鏈行騙，違法發幣等，非法發幣和鈔幣的公司利用區塊鏈的熱度，開始鼓吹代幣交易，引誘投資者買幣和充值。譚晨輝解釋，空氣幣是指發幣者推出的應用場景僅停留在發布的白皮書上，不會實際落地推行；而傳銷盤是屬於「擊鼓傳花」的資金遊戲；另有一些通過手機遊戲等更複雜的方式，作多層包裝進行詐騙。

對此，另有投資業界人士認為，政府目前需加強監督和引導，才能實現區塊鏈技術和產業創新發展；而投資者需多學習區塊鏈技術知識，提高認知水平和辨別能力，避免上當受騙。