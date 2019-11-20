修例風波：華促美阻《香港人權法案》 成法

美國國會參議院通過《香港人權與民主法案》，中國外交部周三（20日）批評法案罔顧事實、混淆是非、違反公理，玩弄雙重標準，公然插手香港事務及干涉中國內政，是嚴重違反國際法和國際關係基本準則，對此表示強烈譴責和堅決反對，促請美國阻止法案成法。

外交部發言人耿爽表示，香港回歸以來一國兩制實踐成功，港人享有前所未有的民主權利和自由；惟美方有關法案全然無視客觀事實，反而出於不可告人的政治目的，把香港暴力分子的暴力行為，粉飾為追求人權與民主，目的是為反中亂港的極端勢力及暴力分子撐腰打氣，阻礙中國發展；批評美方惡劣行徑損害中方利益，更損害美國自身在港重要利益。

外交部斥責，美方任何企圖干預中國內政、阻礙中國發展的把戲都不會得逞，指最終只會枉費心機一場空。外交部敦促美方認清形勢，並阻止該案成法，以免引火燒身、自食苦果，又稱中方必將採取有力措施反制，堅定維護國家主權、安全、發展利益。

國務院港澳事務辦公室新聞發言人楊光指，示威者有些極端暴力行為泯滅人性、駭人聽聞，事實清楚證明香港面臨的最大風險是暴力橫行，而非人權及民主問題，狠批美國一些政客混淆是非、顛倒黑白，是毫無原則的雙重標準，促請美方少數政客立即停止干涉香港事務，不要搬起石頭砸自己的腳，做一些損人不利己的愚蠢之舉。

中聯辦則指大量事實表明，美國反華勢力與香港極端激進勢力等密切勾連，是香港持續暴亂的主要推手，更為反中亂港和暴亂分子撐腰壯膽，暴露這些人的虛偽嘴臉和企圖把香港持續推向動盪深淵、遏制中國和平發展的險惡用心。中聯辦警告美方必須立即停止危險的「玩火遊戲」，不​​要在錯誤的道路上愈走愈遠，否則必將自食其果。

外交部駐港公署則指，美國政客與反中亂港勢力狼狽為奸，借香港亂局趁火打劫及撈取政治資本，企圖借香港問題阻礙中國發展，直斥有關行為絕不會得逞。公署指香港正滑向恐怖主義的深淵，惟美國政客為違法暴徒提供避風港，給港府止暴制亂製造絆腳石，指他們是香港動亂背後的黑手，罪責難逃，並指這種損人害己的勾當必遭國際社會唾棄。