第三例鼠疫來源地周邊封路　消毒附近城鎮

內蒙古自治區目前共發現3宗鼠疫病例，除轉診到北京就醫的2宗病例外，最新一例是錫林郭勒盟鑲黃旗巴音塔拉蘇木採石場一名55歲的鍋爐工。內媒報道，該病例確診後，錫盟已採取多種防控措施，包括對群眾開展體溫檢測，並封鎖前往疫源地的道路。

據鑲黃旗官方消息，該名劉姓鍋爐工，動手剝食野兔之後，感覺身體不適，上周六（16日）前往烏蘭察布市化德縣醫院就醫，確診為腺鼠疫病例，已被隔離治療。而與患者密切接觸的28人，已就地隔離醫學觀察，目前無發燒等異常表現。

內媒報道，目前進出鑲黃旗的公共巴士乘客均要量體溫，如發現發燒等情況，便會採取隔離等防控措施。周二（19日）記者從鑲黃旗前往疫源地巴音塔拉鎮，發現多輛警車和救護車停在路邊，所有途徑該處的旅客均要下車，進入救護車登記身份信息和目的地，在場有醫生負責量體溫。雖然疫源地礦場距離巴音塔拉鎮30公里以外，但由於該鎮是出入礦場必經之路，據當地居民透露，有關部門多日前已在鎮上進行消毒，又焚燒動物屍體。

記者又前往劉姓鍋爐工工作的礦場，發現鍋爐房位於那仁烏拉蘇木（村莊）的山頭後方，當記者想去幾百米外的鍋爐房時，卻被一輛當地車輛擋住，車內2名工作人員自稱來自防疫站，又指該處是疫源地，已被隔離了，不能進入。有當地居民表示，該礦場去年才開始興建，今年4月才投入使用，但「開工沒多久，便出現了鼠疫，工廠現在也封鎖了」。

另有當地牧民表示接獲部門通知，政府周三（20日）將派直升機到當地消毒，因此近期無法放牧，只能將羊羣活動範圍限制在住處附近，自備草料餵養。