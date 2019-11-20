國產航母002抵三亞基地　各地船廠多艦待戰

有民眾在沙灘上拍到國產航母002。（互聯網）

中國大陸首艘國產航母002日前穿越台灣海峽，赴南海海試。陸媒周二（19日）報道，航母002正在鄰近南海海域的海南三亞航母基地。另外大陸首艘075型兩棲攻擊艦仍在上海滬東造船廠舾裝之際，第二艘同型艦亦正在搭建機庫部分。

有民眾在海南三亞沙灘上，清楚拍到航母進駐航母基地的畫面。另有衞星圖片顯示，航母已順利靠港，保障船亦在旁守候。觀察者指，國產航母未來仍需要進行大量的測試驗，包括全艦空調系統、水冷卻系統，水下項目，與及基地配套試驗等。

內媒指，目前國產航母上3架殲15的塗裝與正常不同，右邊機翼印有了「中國海軍」四字，左翼則保留八一軍徽。此外，官方電視台早前披露，大陸海軍已培養第三批艦載機飛行員，而最新一批人數介乎10至12人。

而在上海滬東造船廠內，除2艘075型兩棲攻擊艦在建外，亦出現兩艘071級綜合登陸艦，其中1艘更已塗刷舷號，接近服役狀態，相信分別是大陸海軍第7、8艘該型號綜合登陸艦。另在大連造船廠，一艘052D型驅逐艦已印上「120」舷號，估計是早前命名的成都艦。據指該船廠仍在建多艘055型萬噸級導彈驅逐艦。