疫源地錫林郭勒盟鼠患成災　牧民︰今年格外多

內地鼠疫疫情盛傳迅速擴散，北京、內蒙古等多地淪陷。在本次疫情源頭、3名患者的家鄉內蒙古錫林郭勒盟蘇尼特左旗，是鼠疫的自然疫源地，「今年老鼠格外多」更是當地牧民們共識。政府雖曾進行防疫宣傳，但近期未進行具體的滅鼠工作。住在偏遠地區的牧民亦未全面了解鼠患的嚴重性，甚至有人聲稱自上世紀70年代後，再無聽過「鼠疫」一詞。

內地傳媒報道，蘇尼特左旗官方今年5月曾公布鼠患數據，全旗草原鼠害發生面積達90萬畝，其中52萬畝達嚴重級別；平均密度為每0.25公頃有263個洞口，最高密度達434個。

位於蘇尼特左旗南部的巴彥淖爾市有3個「鼠災主要發生區」，3月起已時常出現老鼠成群的現象，幾乎人人都要與老鼠打交道。牧民為免飼養的牲畜誤食老鼠藥死亡，大多以設置老鼠膠或養貓捕鼠，再把捕獲的老鼠扔進鎮上的垃圾桶，或與牧場的垃圾堆一起焚燒。

有牧民表示，沒有人給他們宣傳過鼠疫的知識，有長者更稱上一次聽說「鼠疫」這個詞已經是40多年前，當時附近也發生過鼠疫，「有個知識青年還是其他甚麼人被隔離在大隊的房子裏，不讓我們接近」；後來政府的人還組織牧民去打老鼠。