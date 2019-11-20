斥中國「千人計劃」竊成果　美官方機構採取限制措施

美國參議院常設調查小組委員會周二（19日）就「確保美國研究機構不受中國人才引進計劃的入侵」舉行聽證會，多個聯邦機構都承認有參與中國人才引進計劃「千人計劃」的學者，已採取措施應對潛在風險。美國國立衞生院（NIH）代表披露，該院目前有140多名學者因學術誠信、受外國影響等原因被調查，但未代交該批學者是否來自中國。

美國聯邦調查局反間諜部助理主任布朗（John Brown）表示，當局去年起增加對參與「千人計劃」學者的逮捕和起訴曝光率，中國政府因此刪除該計劃的名單。當局轄下的56個辦事處已設立反間諜小組，加強與大學和企業接觸，讓他們了解中國人才計劃的風險。

副助理國務卿拉莫托斯基（Edward J. Ramotowski）則稱，美國國務院加強了對來美國留學的中國學生簽證申請審查，特別是來學習被美國商務部尖端技術出口管制條例限制的相關技術專業學生。能源部科學辦公室主任福爾（Christopher Fall）指，當局今年6月起禁止其研究人員參與中國、俄羅斯、北韓以及伊朗等國家的人才招募計劃。

參議院常設委員會前一天亦發表報告指，中國從2008年起有系統地贊助人才計劃，竊取美國的研究成果，其中透過200多個資助項目，惡意利用美國的開放性來提高自身國家利益，但美國政府遲遲沒有反應，導致美方受害深遠。根據內媒早前披露，中國自2008年底批准實施「千人計劃」以來，截至2017年已有7000名學者參與計劃。