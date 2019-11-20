鼠疫病人4次轉院均誤診　學者質疑涉疏忽或溝通出錯

在本次鼠疫疫情中，最先確診鼠疫的病人王思和妻子都是牧民，來自內蒙古錫林郭勒盟蘇尼特左旗的巴彥淖爾市。內媒記者採訪兩人的親戚，得知他們上月底已開始出現病徵，先後去了當地4間醫院檢查卻都誤判病因，因而未採取隔離措施，耽誤堵截疫情擴散的良機。

王思的堂兄憶述，王思上月25日開始發燒、嘔吐，家人先將他送去德力格爾衞生院檢查。醫生指他「不是普通的發燒」，將他轉介至蘇尼特左旗醫院。王思在路上不斷嘔吐，吐出的液體帶有血絲。蘇尼特左旗醫院醫生為王照CT，認為他患上的是「大葉性肺炎」。

及至上月27日，王思病情仍無起色，由家人送到內蒙古國際蒙醫醫院錫林郭勒分院。隨行的護士戴了口罩，但王妻沒有任何防護措施。該院醫生認定王思患上的是「流感病毒肺炎」，但因治療效果不佳，數日後又將王轉介至錫林郭勒盟醫院傳染科。

不久後王妻也身體不適，開始出汗、咳血和發燒。本月3日，王思夫婦從錫林郭勒搭乘救護車轉院到北京朝陽醫院。到12日下午，錫林郭勒盟衞健委、北京市朝陽區衞健委才聯合發布消息稱，北京朝陽醫院確診了2宗來自內蒙古到京就診的肺鼠疫病例。

「如果清晰地梳理流行病學特徵、結合病人的臨床、結合實驗室的診斷，鼠疫並不算一個很難診斷的疾病。」北京大學免疫學系教授王月丹指出，從上述過程來看，接診醫生或存在經驗不足或疏忽的情況，更有可能是有關部門對鼠疫的關注上溝通不暢，如果疾控部門和基層醫療機構間關於鼠疫疫情的溝通更順暢，可能會讓接診的醫護人員更早確診鼠疫。