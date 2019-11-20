靖國神社內潑墨受審　中國作家堅稱自己無罪

中國6旬作家胡大平今年8月在日本靖國神社內潑墨，涉嫌器物損壞和入侵建築物罪被捕。日本東京地方法院周三（20日）首次開庭審理案件，胡大平堅稱自己無罪，表示對日軍的暴行感到憤怒。

胡大平當時持裝有墨汁的膠樽進入靖國神社拜殿後潑灑，部分墨汁潑灑到神社內被稱作「御紋章付白幕」的菊紋布上，令白布染上污漬，他之後被警備員制服。

檢方表示，胡大平是為了向祭祀二戰甲級戰犯東條英機的靖國神社抗議而前往日本，當天他試圖在神社牆壁和柱子上寫抗議書。胡大平堅稱自己無罪，其辯護律師稱他的行為是受日本憲法保護，以抗議靖國神社為目的的表現行為。

內媒報道，胡大平是中國作家協會成員、安徽省銅陵市樅陽籍作家。他在創作《愛黃山》時，由於接觸過多日本侵略者的暴行，精神數度瀕臨崩潰，甚至需要靠藥物治療。他曾考慮將《愛黃山》遞交給日本駐華大使，以表達對日本拒不就發動侵略戰爭所犯罪行道歉的憤怒，但由於身邊親友一再勸阻而未實行。

中國民間對日索賠聯合會會長童增，今年8月曾致函日本駐華使館大使橫井裕，要求日本政府釋放胡大平，並確保他及其家人盡快回國。胡大平事後亦發表文章《潑墨靖國神社作家胡大平從東京看守所發來的一封信（續）》，聲稱自己被捕後，身心備受折磨，期間多次受到日本右翼分子騷擾，強調︰「我現在比任何時候都想回國，我隻身抗日，究竟做錯了甚麽。」