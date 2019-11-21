華旅客泰國沉船意外　死者家屬向兩旅行社索賠

泰國布吉早前發生沉船意外，導致47名中國游客遇難。其中一名李姓死者的家屬日前將有關旅行社告上法庭索賠。上海市長寧區人民法院周二（19日）開庭審理案件，原告指有關旅行社沒有盡到保障消費者安全和審核義務，應該擔責。

事發於去年7月5日，兩艘載有中國遊客船隻在返回布吉島途中，突遇暴風雨，並分別在珊瑚島和梅通島翻側沉沒。原告認為四川國旅、攜程公司作為組團公司和平台方，沒有對提供服務的第三方進行審查，要求兩間公司賠償死者家屬140萬元（人民幣．下同，約158萬港元）。

兩被告均認為自己毋須為沉船事故擔責，其中，四川國旅認為他們沒有審核船隻的義務，而攜程認為他們只做形式上的審核，並不需要做安全方面審核。

另一名死者家屬霍飛，在庭審當日還帶着女兒特意由天津飛往上海出庭。據了解，出事當日，霍女與丈夫正在蜜月旅行，而當時她已懷有身孕。她表示，事發至今，她只收到旅行社給遊客購買的人身意外保險32.5萬（約36.8萬港元），再無其他任何賠償，而旅行社也未主動聯繫家屬和道歉。