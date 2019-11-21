孕婦腹痛醫院拒收　2個多小時後酒店誕男嬰

內地一名已過預產期的26歲蔡姓孕婦，上月中腹痛到北京大學第一醫院婦產兒童醫院（下稱北大婦兒醫院）就診，被指未達入院條件要求離開。2個多小時後，蔡婦卻在醫院附近的酒店誕下男嬰，其後男嬰因出現重度急性呼吸窘迫綜合症狀，住院近一個月。蔡婦及家屬事後質疑醫院處理不當，已向北京市醫療糾紛調解委員會申請調解。

蔡婦的陳姓丈夫稱，妻子的預產期是10月16日；在10月17日早上，妻子突然下體流血並出現宮縮陣痛，遂在家人陪同下前往其平日掛診的北大婦兒醫院看急症。至當天下午3時許，醫生檢查蔡婦已經開宮兩指，仍建議她先離開，入住醫院附近的酒店等候。至當晚將近7時，蔡婦在酒店順產誕下男嬰，醫護員數分鐘後到場替男嬰剪斷臍帶，再將母子一同送往北大婦兒醫院，這時蔡婦才排出胎盤。

陳先生稱，妻子2天後便出院，但兒子卻因生產過程中吸入胎糞，並出現其他問題，須入住新生嬰兒深切治療病房，直至上周四（14日）才出院。陳先生質疑，院方未有及時收治妻子入院，才導致兒子身體出現狀況，惟院方事後未有承擔責任。

北大婦兒醫院宣傳部門周三（20日）向內媒記者證實事件確有發生，但具體經過還在調查中。目前，醫院已經準備向醫調委申請介入調解，雙方正等待第三方機搆進行鑑定。據一份北大婦兒醫院的診斷書顯示，蔡婦因「不規律陣痛6小時多，院外分娩20多分鐘入院」，其胎兒被診斷患有「胎糞吸入綜合症」、「新生兒持續性肺動脈高壓」、「新生兒急性呼吸窘迫綜合症（重度）」、「呼吸衰竭」、「心力衰竭」等15種症狀。